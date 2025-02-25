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        Aksaraylı çiftçi yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine teslim etti

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir kişi, hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:38
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        Aksaraylı çiftçi yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine teslim etti
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir kişi, hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine ulaştırdı.

        Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, hesabına 1 milyon 152 bin liranın kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan gönderildiğini fark etti.

        Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

        Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

        Dağlı AA muhabirine, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi.

        Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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