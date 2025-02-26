Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A. ile R.Ç'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Adana-Aksaray kara yolundaki uygulama noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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