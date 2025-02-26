Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A. ile R.Ç'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, Adana-Aksaray kara yolundaki uygulama noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki aramada, uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        Eskil Belediye Başkanı Zavlak, turnuvaya katılan kulüp başkanlarına plaket...
        Eskil Belediye Başkanı Zavlak, turnuvaya katılan kulüp başkanlarına plaket...
        Aksaraylı çiftçi yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sah...
        Aksaraylı çiftçi yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sah...
        İşitme Engelli erkek Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasına Aksaray'da h...
        İşitme Engelli erkek Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasına Aksaray'da h...
        Aksaray'da Ilısu Şelalesi buz tuttu
        Aksaray'da Ilısu Şelalesi buz tuttu
        Eskil köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı
        Eskil köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası final maçıyla tamamlandı
        Görme engelli Ahmet, memurluk hayaline kavuştu
        Görme engelli Ahmet, memurluk hayaline kavuştu