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        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Medicana galibiyeti

        ZEKERİYA KARADAVUT - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 25. haftadaki Fenerbahçe Medicana maçında galibiyete odaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:14
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        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru'da hedef Fenerbahçe Medicana galibiyeti
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 25. haftadaki Fenerbahçe Medicana maçında galibiyete odaklandı.

        Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, AA muhabirine, pazar günü lig etabının sondan bir önceki maçına çıkacaklarına dikkati çekti.

        Kentin konumundan dolayı seyahatlerin ve deplasmanların kendilerini zorladığını belirten Bedestenlioğlu, "Ligin ilk yarısında 1.5 ay boyunca haftada 3 maç oynadık. İkinci yarıda da deplasmanlar bizi yordu ve pahalıya mal oldu. Sakatlıklarımız oldu." dedi.

        Takımın lig etabının bitimine kısa süre kala yeniden toparlanmaya girdiğine değinen Bedestenlioğlu, tam kadro sahaya çıkmak istediklerini dile getirdi.

        Lig etabını 7. sırada tamamlayacaklarını anlatan Bedestenlioğlu, "Artık play-off'a kaldık. Play-off'ta ilk 6 takım arasına girmeye çalışacağız. Play-off'ta rakibimiz Zeren olacak. Zeren maçlarını doğru oynayıp tekrar Avrupa kupalarına katılmamız ve Kuzeyboru'nun ivmesini yukarıya doğru devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Bedestenlioğlu, Vodafone Sultanlar Ligi'nde çok zorlu ve üst düzey takımların bulunduğunu belirterek, "Fenerbahçe Medicana dünya çapında oyunculara sahip. Sistemimize güveniyoruz. İnşallah Fenerbahçe Medicana iyi gününde olmaz. Ritmimizi bulursak güzel maç olur. Stadımız yine dolu olacak, seyircimize güveniyoruz. Kuzeyboru sahaya sadece galibiyet hedefiyle çıkar. Bu maçtan da beklentimiz bu yönde." ifadesini kullandı.

        - Buket Gülübay: "Önemli olan play-off'a kalabilmekti"

        Oyunculardan Buket Gülübay, play-off öncesi son iki maçlarının kaldığını, iyi çalıştıklarını ve hazır olduklarını kaydetti.

        Kuzeyboru için yoğun bir sezonun lig etabını Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından tamamlayacaklarını aktaran Gülübay, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Çok fazla yorulduğumuz bir sezon oldu. CEV Kupası'nda Kuzeyboru'nun ilk senesi olmasına rağmen iyi işler yaptık. Ligde de güzel maçlar çıkardık. Bizim için önemli olan kısım play-off'a kalabilmekti. Önümüzdeki güçlü rakiplerimizi yenip play-off'a güçlü şekilde girmek istiyoruz. Sahamızda oynadığımız her maç çok güzel geçiyor. Bizim başarımızda taraftarımızın desteği en büyük etken. Taraftarımızın desteğini hissettiğimizde farklı bir voleybol oynuyoruz. Fenerbahçe Medicana maçında da tribünlerimiz çok farklı olacak. Güzel bir maç olacak, hazırlıklarımızı tamamladık. Galibiyet için sahaya çıkacağız."

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