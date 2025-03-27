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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:23
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, S.A. ve K.İ'nin kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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