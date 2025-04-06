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        Tuz Gölü çevresine at arabasıyla taşınan 5 bin fidan dikildi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde doğaseverler, Tuz Gölü çevresine şehit ve gazilerin anısına bir hatıra ormanı oluşturmak amacıyla at arabasıyla bölgeye taşıdıkları 5 bin fidanın dikimini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:34
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        Tuz Gölü çevresine at arabasıyla taşınan 5 bin fidan dikildi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde doğaseverler, Tuz Gölü çevresine şehit ve gazilerin anısına bir hatıra ormanı oluşturmak amacıyla at arabasıyla bölgeye taşıdıkları 5 bin fidanın dikimini yaptı.

        "Hedefimiz 10 bin fidan" sloganıyla yola çıkan doğaseverler, gerekli izinleri alarak gerçekleştirdikleri fidan dikiminde zorlu arazi şartlarına rağmen büyük özveri gösterdi.

        Fidanlar geleneksel yöntemlerle at arabasıyla taşınarak, Tuz Gölü çevresine ulaştırıldıktan sonra doğaseverler tarafından dikildi.

        Girişimin öncülerinden olan doğasever Ahmet Sanlav AA muhabirine, bölgede 5 bin fidanın dikildiğini, hedeflerinin 10 bin fidan olduğunu söyledi.

        Oluşturulacak hatıra ormanının, bölgenin biyoçeşitliliğine katkı sağlamasına ve çevre bilincinin artmasına yardımcı olmasını beklediklerini belirten Sanlav, şöyle konuştu:

        “Aksaray Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay’ın desteğiyle gerekli yerlerden izinleri aldık. Bu izinler doğrultusunda arkadaşlarla toparlanarak Tuz Gölü'nün çevresini yeşillendirmek istedik. Bizler, Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğine hayran, doğaya gönül vermiş insanlarız. Bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı sağlayan kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını yaşatmak, aynı zamanda doğaya bir nefes olmak istedik. Kendi imkanlarımızla 5 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, burayı şehitlerimiz ve gazilerimiz adına kalıcı bir hatıra ormanına dönüştürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak. Aksaray Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun başlattığı 68 bin fidan seferberliğinden de destek bekliyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

        Doğasever Fehmi Meral da gerekli yerlerden destek görmeleri durumunda 5 bin fidanı daha toprakla buluşturabileceklerini aktardı.

        Doğaseverlerin anlamlı girişimi, Tuz Gölü ve çevresinin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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