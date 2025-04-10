Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
        ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

        İlçe merkezindeki kafede bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler adrese ulaştığında Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle vatandaşların kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaştı.

        Meşalelerle karşılanan polislere çiçek verildi, pasta kesildi.

        Polisler, herkese teşekkür etti.

        İlçe sakinlerinden Mehmet Cirit, güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da kar yağışı
        Aksaray'da kar yağışı
        Motosikletiyle hastaneye giderken kazada öldü
        Motosikletiyle hastaneye giderken kazada öldü
        Eskil'de köy ve yaylalara fidan dağıtımı yapıldı
        Eskil'de köy ve yaylalara fidan dağıtımı yapıldı
        Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
        Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı