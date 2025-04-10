Aksaray'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.
İlçe merkezindeki kafede bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler adrese ulaştığında Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle vatandaşların kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaştı.
Meşalelerle karşılanan polislere çiçek verildi, pasta kesildi.
Polisler, herkese teşekkür etti.
İlçe sakinlerinden Mehmet Cirit, güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.
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