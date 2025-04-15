Eskil Kaymakamı Yurddaş köy ziyaretinde bulundu

Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Bayramdüğün köyünü ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşların sorunlarını dinleyerek taleplerini alan Yurddaş, öğrencilerle sohbet etti.

Yuddaş, göreve geldiği günden bu yana köyleri ve okulları ziyaret ettiğini söyledi.

Görevinin en önemli parçalarından biri de vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmak olduğunu belirten Yurddaş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, haftanın belirli günlerinde köylerimizi ziyaret ederek hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Onların yaşam koşullarını yerinde görmek ve çözüm odaklı yaklaşım sergilemek bizim için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı da ziyaret ederek onların eğitim süreçlerine destek olmak, onlara moral vermek ve hayallerine ortak olmak istiyoruz. Okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizlere daha çok çalışma azmi veriyor."