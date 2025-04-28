Aksaray'da karısını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Aksaray'da karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Cesur B. (47) ile eşi Naciye B. (45) Şeyhamit Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Çocuğunu diğer odaya koyan ve kapısını kilitleyen Cesur B, eşi Naciye B'ye ateş etti ve aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Naciye B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı Cesur B ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını kaybetti.

Polisin evdeki incelemesi sürüyor.