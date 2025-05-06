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        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte il protokolü öğrencilerle yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:56
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        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
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        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte il protokolü öğrencilerle yürüyüş yaptı.

        Vali Yardımcısı Hakan Kılınçkaya ile beraberindeki il protokolü, öğrencilerle Ulu Cami önünden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada öğrencilerle yaya geçidini boyayan Kılınçkaya, daha sonra beraberindekilerle stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kılınçkaya, gazetecilere, trafik kurallarına farkındalık yaratmak adına yürüyüş programı düzenlediklerini söyledi.

        Gençlerle, topluma trafik bilincini aşılamak için düzenlenen etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Kılınçkaya, "Trafikte bir kuralın ne kadar önemli olduğunu toplumumuz da hepimiz de biliyoruz. Kurala uyduğumuz zaman bir ömrü kurtarabiliyoruz ama ufak bir kural ihlalinde ömür boyu sakat olabiliyoruz veya canımıza mal olabiliyor. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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