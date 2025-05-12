Ihlara Vadisi'nin cazibesi karşılama merkeziyle daha da artacak

ZEKERİYA KARADAVUT - Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması dolayısıyla açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde yapımı tamamlanan karşılama merkeziyle ziyaretçilere konforlu hizmet sunulacak.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.

Aksaray Valiliğince yaptırılan karşılama merkeziyle bölgeye daha çok ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nin artık dünyanın markası haline geldiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından ziyarete gelen turistlerin karşılandığı alan olması gerektiği düşüncesiyle projenin hayata geçirildiğini anlatan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Karşılama merkezimizde turistlerin dinlenebileceği, hediyelik eşya alabileceği alanlar, sağlık merkezi, kafeterya, restoran, çocuk oyun alanları, büfe, mescit, abdesthane, güvenlik noktası, ofis ve tuvaletler yer alıyor. Ihlara Vadisi'nde böyle bir alanın olmaması büyük eksiklikti. Daha önce küçük çaplı bir alan vardı, projemizle daha kompleks ve kullanışlı karşılama merkezimiz oldu. Karşılama merkezimiz 14 kilometrelik Ihlara Vadisi'nin tam ortasında yer alıyor. Merkezimiz aynı zamanda engelli ve yaşlı bireylerin Ihlara Vadisi'ne kolay inebilmesi için düşünülen asansörü de kapsıyor. Yakında onun da çalışmasına başlayacağız. 1 milyon olan turist sayımızı artırmak için karşılama merkezimiz büyük öneme sahip olacak."