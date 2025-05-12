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        Ihlara Vadisi'nin cazibesi karşılama merkeziyle daha da artacak

        ZEKERİYA KARADAVUT - Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması dolayısıyla açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde yapımı tamamlanan karşılama merkeziyle ziyaretçilere konforlu hizmet sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:16
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        Ihlara Vadisi'nin cazibesi karşılama merkeziyle daha da artacak
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması dolayısıyla açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde yapımı tamamlanan karşılama merkeziyle ziyaretçilere konforlu hizmet sunulacak.

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.

        Aksaray Valiliğince yaptırılan karşılama merkeziyle bölgeye daha çok ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nin artık dünyanın markası haline geldiğini söyledi.

        Dünyanın dört bir yanından ziyarete gelen turistlerin karşılandığı alan olması gerektiği düşüncesiyle projenin hayata geçirildiğini anlatan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Karşılama merkezimizde turistlerin dinlenebileceği, hediyelik eşya alabileceği alanlar, sağlık merkezi, kafeterya, restoran, çocuk oyun alanları, büfe, mescit, abdesthane, güvenlik noktası, ofis ve tuvaletler yer alıyor. Ihlara Vadisi'nde böyle bir alanın olmaması büyük eksiklikti. Daha önce küçük çaplı bir alan vardı, projemizle daha kompleks ve kullanışlı karşılama merkezimiz oldu. Karşılama merkezimiz 14 kilometrelik Ihlara Vadisi'nin tam ortasında yer alıyor. Merkezimiz aynı zamanda engelli ve yaşlı bireylerin Ihlara Vadisi'ne kolay inebilmesi için düşünülen asansörü de kapsıyor. Yakında onun da çalışmasına başlayacağız. 1 milyon olan turist sayımızı artırmak için karşılama merkezimiz büyük öneme sahip olacak."

        - "Ihlara Vadisi, Kapadokya bölgesinin önemli merkezi"

        Kumbuzoğlu, karşılama merkezinin Ihlara Vadisi'nin kaya yapısına uygun mimari yapıda hayata geçirildiğini ifade etti.

        Ihlara Vadisi'ne yapılan her dokunuşun turistlerden ilgi gördüğünü vurgulayan Kumbuzoğlu, şöyle devam etti:

        "Amacımız, Nevşehir'deki yaklaşık 5 milyon turisti Aksaray'a çekmek. Bunun için Ihlara Vadisi'nde birçok projemiz mevcut. Sıcak hava balonları da bunlardan biri. Kapadokya denince akla balon uçuşları geliyor. Ihlara Vadisi, Kapadokya bölgesinin önemli merkezi. Balon uçuşlarımızın sayısını 10'a çıkardık. Hedefimiz 30 ve üzeri. Şu anda çok büyük ilgi görüyor. Biz hızlı şekilde konaklama tesislerimizi artırmayı hedefliyoruz. Özellikle tarihi kaya oyma evlerimiz var. Kemerli eski Rum evleri var, bunlar çok ilgi çekiyor. Onların hızlı şekilde restorasyonunu sağlayıp turistlerimizin hizmetine sunacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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