Aksaray'da havalı tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk yaralandı
Aksaray'da güvercin yüzünden çıkan kavgada 12 yaşındaki çocuk havalı tüfekle vurularak yaralandı.
Aksaray'da güvercin yüzünden çıkan kavgada 12 yaşındaki çocuk havalı tüfekle vurularak yaralandı.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde Derin A.A. (12) ile Y.Ç. (15) güvercin meselesi yüzünden tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, havalı tüfekle Derin A.A'yı bacağından vurarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Derin A.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheli Y.Ç'yi gözaltına aldı.
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