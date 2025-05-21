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        Aksaray'da havalı tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk yaralandı

        Aksaray'da güvercin yüzünden çıkan kavgada 12 yaşındaki çocuk havalı tüfekle vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 21.05.2025 - 23:18
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        Aksaray'da havalı tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Aksaray'da güvercin yüzünden çıkan kavgada 12 yaşındaki çocuk havalı tüfekle vurularak yaralandı.

        Yeni Sanayi Mahallesi'nde Derin A.A. (12) ile Y.Ç. (15) güvercin meselesi yüzünden tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç, havalı tüfekle Derin A.A'yı bacağından vurarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Derin A.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüpheli Y.Ç'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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