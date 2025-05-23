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        Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

        Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:53
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        Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
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        Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye atanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımları inceleyen ekipler, 35 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda ​​25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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