Aksaray'da havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Adreslerde yapılan aramalarda ​​25 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 273 tabanca fişeği, 361 av tüfeği fişeği ve 8 kasatura ele geçirildi.

Aksaray'da düğün, nişan, asker eğlencesi ve meskun mahallelerde silahla havaya ateş eden 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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