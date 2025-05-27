Aksaray'da Filistin yararına hayır çarşısı kuruldu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Filistin için hayır çarşısı hazırlandı.

Çulfa köyünde kurulan hayır çarşısında yiyecek, içecek, kıyafet, ayakkabı, mutfak aletleri, el emeği ürünler, çeyizlik işlemeler ve bisikletler Filistin'e gönderilmek için satışa sunuldu.

Hayır çarşısının açılışını gerçekleştiren Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Yurddaş, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimizin ve kıymetli vatandaşlarımızın büyük gayretleriyle kurulan bu çarşı, Filistin'de yaşanan acılara karşı duyarlılığımızın ve dayanışma ruhumuzun en güzel göstergesidir. Filistin halkının yaşadığı zorluklar hepimizin malumudur. 1948 yılından bu zamana, Filistin halkı, İsrail'in sistematik şekilde insan hakları ihlallerine ve katliamlarına maruz kalmaktadır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milleti olarak mazlum Filistin halkının, dün olduğu gibi bugünde yanında olacağız."