Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu hapları kentte satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, E.Y. ve A.K'nin araçlarında ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği A.K'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, E.Y. tutuklandı.
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