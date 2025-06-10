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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:40
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu hapları kentte satanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, E.Y. ve A.K'nin araçlarında ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliği A.K'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, E.Y. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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