Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da bir kadın tartıştığı üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdü, erkek arkadaşını yaraladı

        Aksaray'da bir kadın, tartıştığı üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü, erkek arkadaşını yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da bir kadın tartıştığı üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdü, erkek arkadaşını yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da bir kadın, tartıştığı üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü, erkek arkadaşını yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki karşılıklı apartmanlarda yaşayan Ceylan İ. (29) ile üvey kardeşi Figen B. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ceylan İ, Figen B. ve erkek arkadaşı Mehmet G'yi (39) bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Figen B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, Ceylan İ'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya...
        Eskil ilçesinde kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
        Eskil ilçesinde kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
        Ev sahibi olmak isteyen 25 köylüyü dolandırdığı öne sürülen müteahhit hakkı...
        Ev sahibi olmak isteyen 25 köylüyü dolandırdığı öne sürülen müteahhit hakkı...
        Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
        Aksaray'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
        Okulun bahçe duvarından atlarken koluna korkuluk demiri saplandı
        Okulun bahçe duvarından atlarken koluna korkuluk demiri saplandı
        17 saat sonra bilinci kapalı bulunan Mustafa, motosiklet kazası geçirmiş
        17 saat sonra bilinci kapalı bulunan Mustafa, motosiklet kazası geçirmiş