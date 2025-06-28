Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay, tırmandığı Hasan Dağı'nda yaralanarak mahsur kaldı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

Eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay (76) ve beraberindeki 3 kişi, saat 17.00 sıralarında Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için harekete geçti.

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