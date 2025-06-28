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        Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay, tırmandığı Hasan Dağı'nda yaralanarak mahsur kaldı

        Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:44 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:44
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        Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay, tırmandığı Hasan Dağı'nda yaralanarak mahsur kaldı
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        Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay'ın kurtarılması için çalışması başlatıldı.

        Eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay (76) ve beraberindeki 3 kişi, saat 17.00 sıralarında Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için harekete geçti.

        Tırmanış sırasında Sılay, dengesini kaybederek düşüp başından yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

        Sılay'a karadan ulaşamayan ekipler, Hava Kuvvetleri Komutanlığından helikopter talebinde bulundu.

        Koordinatlarına ulaşılan Sılay'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Sılay'a cep telefonuyla ulaştıklarını, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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