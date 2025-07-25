Aksaray'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan anne A.Y. (40) ile çocukları M.Y. (16) ve E.Y. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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