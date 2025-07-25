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        Aksaray'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

        Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:42
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        Aksaray'da bir kişi tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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        Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alındı.

        Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan anne A.Y. (40) ile çocukları M.Y. (16) ve E.Y. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi M.Y'yi bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, A.Y. ile E.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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