        Aksaray Haberleri

        Hasan Dağı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Aksaray'daki Hasan Dağı'nda çeşmeden su içen kartal ile tilki, tavşan ve baykuş fotokapanla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:13
        Hasan Dağı'nda yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Aksaray'daki Hasan Dağı'nda çeşmeden su içen kartal ile tilki, tavşan ve baykuş fotokapanla kayda alındı.

        Dijital içerik üreticisi ve Karacaören Şehit Erol Şahin Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Yasin Karaman, yaban hayatını izlemek ve takibini yapmak amacıyla Tahta Yaylası Ayeşme Deresi civarına fotokapan yerleştirdi.

        Bu bölgedeki çeşmeye konan kartalın su içtikten sonra uçması kayda alındı.

        Tilki ve tavşan ile bir baykuş da görüntülerde yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

