Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        GÜNCELLEME - Aksaray'da bir fabrikada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da bir fabrikada alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aksaray'da bir fabrikada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da bir fabrikada alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Alpay Ç. (33) Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya giderek Tuğrul P. (38), Ahmet P. (25) ve Emrah P. (51) ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada Alpay Ç, tabancayla Tuğrul P, Ahmet P. ve Emrah P'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuğrul P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri Alpay Ç'yi kısa sürede saklandığı yerde yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpay Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Aksaray'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
        Aksaray'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ile sürücü yaralandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ile sürücü yaralandı
        Aksaray'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yarala...
        Aksaray'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yarala...
        Kanadalı çiftçiler, tarım turizmiyle Aksaray'a geldi
        Kanadalı çiftçiler, tarım turizmiyle Aksaray'a geldi