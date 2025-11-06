Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gönüllü, Aksaray'da konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, yeni teşvik programında bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması ve tedarik zincirinin yerleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:47
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gönüllü, Aksaray'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, yeni teşvik programında bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması ve tedarik zincirinin yerleştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Gönüllü, "Aksaray Santek Sanayici Buluşması" programı kapsamında Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Programda, sanayici ve iş insanlarının taleplerini dinleyen Gönüllü, bakanlık olarak yeni teşvik sistemini devreye aldıklarını söyledi.

        Yeni teşvik sisteminin daha seçici ve odaklı şekilde planlandığını belirten Gönüllü, şöyle konuştu:

        "Teknolojik hamle kapsamından yüksek katma değerli yatırımlara, her şehre özgü dört yatırım konusuna, stratejik hamle ile belirlenen dış ticaret dengesindeki iyileştirici yatırımlara dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıcalıklı teşvikler sunuyoruz. Yeni teşvik programında bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması ve tedarik zincirinin yerleştirilmesi amaçlanıyor. Vizyonumuzdan biri de planlı sanayi alanları. Bakanlık olarak organize sanayi bölgelerimizin ülkemizin üretimi, istihdamı ve ihracat kapasitesinin omurgasını oluşturduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Küresel rekabetin hızla geliştiği, çevresel ve teknolojik dönüşümlerin yeni ihtiyaçlar ortaya çıkardığı yeni dönemde organize sanayi bölgelerimizin daha yeni bir vizyonla gelişmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretmek için yeni nesil politikaları hayata geçiriyoruz."

        - "Hep birlikte Türkiye'yi küresel bir teknoloji ve üretim merkezi haline getireceğiz"

        Gönüllü, planlı sanayiyi güçlendirirken sadece fiziki altyapıyı değil, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, iş gücü eğitiminden sosyal donatılara geniş bir yelpazede projeler geliştirdiklerini ifade etti.

        Böylece organize sanayi bölgelerini sadece üretim yapılan yerler alanından çıkararak yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Gönüllü, şöyle devam etti:

        "Bu vizyon doğrultusunda attığımız her adımda planlı sanayileşme politikalarını güçlendirmeyi ve organize sanayi bölgelerimizi geleceğin ihtiyaçlarına hazır hale getirmeye devam edeceğiz. Aksaray, sanayiden teknolojiye, yatırımdan istihdama kadar her alanda büyük bir atılım içerisinde. Hep birlikte Türkiye'yi küresel bir teknoloji ve üretim merkezi haline getireceğiz. Bakanlık olarak bizler her zaman sanayicimizin, girişimcimizin ve üniversitelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vizyon doğrultusunda attığımız her adımda planlı sanayileşme politikalarını güçlendirmeye ve teknolojimizi geleceğin ihtiyaçlarına hazır hale getirmeye devam edeceğiz."

        Toplantıya, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ile çok sayıda iş insanı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

