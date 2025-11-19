Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        "Somuncu Baba'nın 613. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni" açılış programı düzenlendi

        Aksaray'da "Somuncu Baba'nın 613. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni" resmi açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:41
        Aksaray'da "Somuncu Baba'nın 613. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni" resmi açılış programı gerçekleştirildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında, Somuncu Baba'nın Anadolu'nun manevi haritasına yön veren büyük bir mürşit olduğunu söyledi.

        Somuncu Baba'nın bir yandan pişirdiği somunlarla halkın bedenini doyurduğunu diğer yandan da hikmetle karanlık gönüllere ışık olduğunu belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Aksaray tesadüfen seçilmiş bir şehir değildir. Aksaray, Somuncu Baba'nın nefesiyle, Tapduk Emre'nin irfanıyla ve Yunus Emre'nin duasıyla mayalanmıştır. Aksaray bir ilim şehri, bir irfan ocağı ve her şeyden önce gönül merkezidir. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Ruz-i Vuslat' programı, Somuncu Baba Hazretleri'nin mirasını sadece anmakla yetinmeyen, onu anlamayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere taşımayı kendine vazife eden çok kıymetli bir gönül hareketidir."

        Belediye Başkanı Evren Dinçer ise Somuncu Baba'nın Anadolu irfanının gelişmesine önemli katkıları olduğunu vurgulayarak, "Osmanlı Devleti'nin oluşmasında ve şekillenmesinde büyük emeği olmuştur. Somuncu Baba'nın yaşantısından çıkaracağımız büyük dersler var. Somuncu Baba, çağının çok ilerisindeki bilgilerini, İslam'ın ışığını ve Peygamberin öğretilerini vatandaşlara ulaştıran ulu bir çınardı." diye konuştu.

        Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da Somuncu Baba'nın sadece bir bilim insanı ve tarihi şahsiyet değil, aynı zamanda bir ahlak abidesi olduğunu kaydetti.

        Açılış konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, sanatçı Ömer Faruk Güney tasavvuf müziği konseri verdi.

