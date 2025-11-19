Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da asayiş uygulaması yapıldı

        Aksaray'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:42
        Aksaray'da asayiş uygulaması yapıldı
        Aksaray'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin 6 noktasında eş zamanlı "Huzur Güven Uygulaması" yaptı.

        Uygulamaya, 36 ekip ve 160 personel katıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

        Drone destekli gerçekleştirilen uygulamada, 40 sürücüye 297 bin 730 lira ceza uygulandı.

