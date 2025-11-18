Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, Somuncu Baba Anma Etkinlikleriyle ilgili açıklama yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Somuncu Baba Anma Etkinliklerinin 19-20 Kasım'da yapacaklarını söyledi.

Kumbuzoğlu, valilikte yaptığı açıklamalarda, Ruz-ı Vuslat 2. Anma Programının bu yıl ikincisini düzenleyeceklerini söyledi.

Bu programını sadece bir anma etkinliği olarak düşünmediklerini belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Somuncu Baba, hikmet ekmeğiyle, gönülleri de doyurmuş bir mürşittir. Aksaray olarak gayemiz, şehrimizin Şehr-i Süleha ve Darül İlim kimliğini bu mirasla güçlendirerek geleceğe taşımaktır. Bu yılki programımızı taçlandıracak ve heyecanımızı katlayacak çok önemli bir onuru sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş programa katılım sağlayacak. Bu katılım, Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi mirasına devletimiz nezdinde verilen değerin Aksaray'ın irfan şehri kimliğinin güçlü bir karşılığı olduğunun en güzel göstergesidir. Somuncu Baba denildiğinde akla Aksaray gelir. Aksaray denildiğinde de akla Somuncu Baba Hazretleri gelir. Her geçen gün, Somuncu Baba Hazretleri'nin dergahına, türbesine, zikirhanesine gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Bizim hedefimiz bu manevi akışı daha da büyütmek. Aksaray'ın inanç turizmi bakımından Türkiye'nin en güçlü merkezlerinden biri olmasını sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimizi anma programlarına bekliyorum."