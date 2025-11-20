TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesinin Akademik Yıl açılışında konuştu: (2)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, inşallah terörsüz Türkiye'yi inşa edeceklerini, Türkiye'nin her yerinde sadece kardeşlik türküleri söyleneceğini bildirdi.

Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2025-2026 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda, Türkiye'nin küresel adalet arayışının üç temel halkası olduğunu aktardı.

Bunlardan birincisinin mekan olarak Anadolu ve çevresi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Anadolu ve geniş gönül coğrafyalarda kim haksızlığa, kim zulme uğramışsa onun elinden tutmak, imdadına yetişmek ve aynı kaderi paylaşmak bizim vazifemizdir. Çünkü bu bugünün dünyasının bize yüklediği bir borç olmanın ötesinde ecdadın bize bıraktığı tarihsel mirasın gereğidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü olmasını uman yüz milyonlarca insan olduğunu dile getirdi.

- "Adaletin tesis edilmesi için gayret sarf edeceğiz"

Anadolu ve gönül coğrafyasında yaşayanların hakkaniyet ve adalet terazisinde hakkını alması için mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede her şeyden evvel böylesine geniş bir coğrafyaya bakabilmemiz için kendi iç cephemizi tahkim etme, evimizi tanzim etmemiz, hak ve özgürlükler çerçevesinde bu ülkenin 86 milyonunun eşit ve özgür yurttaş olduğu bir Türkiye'yi kurmamız mecburiyettir. Bunun için barışı, kardeşliği sağlayacağız, demokrasinin standartlarını yükselteceğiz. Bunun için adaleti bu ülkenin en ücra köşesine kadar yaygınlaştırarak, bu geniş coğrafyamızda da hakkaniyetin ve adaletin tesis edilmesi için gayret sarf edeceğiz." Kurtulmuş, küresel adalet arayışının ikinci halkasının sistem olarak devlet ve demokrasi olduğuna değinerek, "Bu toprakların kapısı milletimize açıldığından bu yana hep devleti, devlet-i aliye ve devletin güçlü olması fikrini, 'devleti ebed müddet' fikrini esas almış bir milletiz. Asıl olan milletin devletle birlikte güçlü olması ve millet-devlet ayrışması olmaksızın hep beraber kenetlenerek yoluna devam etmesidir." ifadelerini kullandı. Devleti ve demokrasiyi güçlendirmek gibi bir sorumluluğun olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin her bakımdan öne çıkan örnek bir ülke olma potansiyeline işaret etti.

- "Demokratik olgunluğumuz, huzuru ve barışı sağlamaya yeter de artar bile" Kurtulmuş, milli dayanışmayı artırma, birliği ve beraberliği pekiştirme mecburiyetinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Yunus Emre'nin hepimizin bildiği sözünü bir kere daha hatırlatıyorum: 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz'. Asırların tecrübesini özetleyen bir cümledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yürüttüğümüz çalışmalar bunun bir parçası. İnşallah 100 yılın 50 yılını esir almış terörden kurtularak terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz ve Türkiye'nin her yerinde sadece kardeşlik türküleri söylenecektir. Demokratik olgunluğumuz, birliği, beraberliği, huzuru ve barışı sağlamaya yeter de artar bile. Yurt dışındaki bazı emperyalist odakların başımıza bela ettiği, vekalet unsuru olarak kullandığı bu terör örgütlerinin tamamını bir kenara bırakarak, bu ülkede yaşayanların bir ve beraber olduğu, etnik olarak farklılıklarımız olsa bile hiçbirimizin nezdinde etnik farklılıkların önemi olmadığı, mezhebi, meşrebi farklılıkların önemi olmadığını bilerek yolumuza devam edeceğiz."

Anadolu kültürünün mayasının birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu aktaran Kurtulmuş, bunu ortadan kaldırmaya çalışacak her türlü eylemin ve teşebbüsün ise sadece fesat anlamı taşıdığını söyledi. Kurtulmuş, küresel adalet arayışının üçüncü temel halkasının ise küresel sorumluluk anlayışı olduğunu vurguladı. Türk milletinin haksızlık ve hukuksuzluklara karşı mücadele ettiğine işaret eden Kurtulmuş, bunu ise devlet felsefesinin merkezine oturttuğunu bildirdi. - "Adil bir dünyanın kurulduğunu mutlaka göreceksiniz" Kurtulmuş, adalet arayışının cesaret gerektirdiğini dile getirerek, "Belki biz görmeyeceğiz ama bu salonda bulunan gençler, çok kısa süre içinde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın bu gayrı adil sisteminin dağıldığını ve yerine yepyeni adil bir dünyanın kurulduğunu mutlaka görecek. Bu, sizlere nasip olacaktır." dedi. Dünyanın zor dönemden geçtiğine değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye büyük sorumluluklar düşüyor. Kaybedecek vaktimiz, bir tek günümüz ve insanımız olmadığını, ihmal edeceğimiz tek bir imkanımızın bulunmadığını paylaşmak istiyorum. Dışlamak, ötekileştirmek, yok saymak ve eyyamcılık kolaydır. Zor olan, bir fikre odaklanarak, o fikrin gerçekleşmesi için sonuna kadar mücadele etmek. Bu mücadelenin kapıları sonuna kadar açıktır. Türkiye'nin önünde bu bölgede güçlü ve lider ülke olmaktan başka hiçbir şans yoktur. Bu ülkede eyyamcılık yapan, gününü gün eden, birtakım iç ihtilaflarını esas meseleymiş gibi öne koyan bir Türkiye'nin inanın ki esamesi okunmaz. Birlik, beraberlik içerisinde bütün imkanlarımızı seferber ederek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah 21. yüzyılı, güçlü Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Bunun için gayret sarf edeceğiz." Kurtulmuş, daha sonra Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş'ı ziyaret etti.