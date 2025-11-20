TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray'da Hz. Ali Şifa Camisi ve Külliyesi'nin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da, Hz. Ali Şifa Camisi ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikindi namazının ardından camideki vatandaşlarla selamlaştı ve cami hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aksaray'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fevkalade güzel bir caminin açılışının yapıldığını, bu caminin önemli bir eser olarak Aksaray'a kazandırılmasında emeği geçen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Caminin temel atma töreninde de yer aldığını dile getiren Kurtulmuş, üniversitenin, hastanenin yanında bulunan caminin vatandaşlara güzel hizmetler vereceğini söyledi.

Namazı saygıyla kılmanın önemini vurgulayan bir ayeti de okuyan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah bu camiden binlerce, milyonlarca yıl kıyamete kadar huşu içerisinde namaz kılan müminler gelir geçer. İnşallah nice ağzı dualı insanlar bu caminin içerisinde ibadet eder, Rab'lerini anar ve yaptıkları dualar milletimize, ümmetimize dua ederler, bu ülkeye bolluk, bereket ve hoşnutluk olarak onların duaları geri döner. Burasının önemli bir merkez olmasını temenni ediyorum. Az önce içeride hafızlık çalışan evlatlarımızı da gördük. Ümit ederim ki aynı şekilde ilim irfan yolunda çalışan genç evlatlarımızın da yetiştiği bir merkez haline gelir. Aksaraylı dostlarımız, kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."