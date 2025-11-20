Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray'da Hz. Ali Şifa Camisi ve Külliyesi'nin açılışını yaptı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da, Hz. Ali Şifa Camisi ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:28 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray'da Hz. Ali Şifa Camisi ve Külliyesi'nin açılışını yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da, Hz. Ali Şifa Camisi ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikindi namazının ardından camideki vatandaşlarla selamlaştı ve cami hakkında bilgi aldı.

        Kurtulmuş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aksaray'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fevkalade güzel bir caminin açılışının yapıldığını, bu caminin önemli bir eser olarak Aksaray'a kazandırılmasında emeği geçen Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

        Caminin temel atma töreninde de yer aldığını dile getiren Kurtulmuş, üniversitenin, hastanenin yanında bulunan caminin vatandaşlara güzel hizmetler vereceğini söyledi.

        Namazı saygıyla kılmanın önemini vurgulayan bir ayeti de okuyan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

        "İnşallah bu camiden binlerce, milyonlarca yıl kıyamete kadar huşu içerisinde namaz kılan müminler gelir geçer. İnşallah nice ağzı dualı insanlar bu caminin içerisinde ibadet eder, Rab'lerini anar ve yaptıkları dualar milletimize, ümmetimize dua ederler, bu ülkeye bolluk, bereket ve hoşnutluk olarak onların duaları geri döner. Burasının önemli bir merkez olmasını temenni ediyorum. Az önce içeride hafızlık çalışan evlatlarımızı da gördük. Ümit ederim ki aynı şekilde ilim irfan yolunda çalışan genç evlatlarımızın da yetiştiği bir merkez haline gelir. Aksaraylı dostlarımız, kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

        Kurtulmuş'un konuşmasının ardından dua yapıldı ve kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış programına Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Ramazan Kaşlı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesinin Akademik Yıl açılışında kon...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesinin Akademik Yıl açılışında kon...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesinin Akademik Yıl açılışında kon...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesinin Akademik Yıl açılışında kon...
        Kurtulmuş: Türkiye'nin her yerinde sadece kardeşlik türküleri söylenecek
        Kurtulmuş: Türkiye'nin her yerinde sadece kardeşlik türküleri söylenecek
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray Valiliğini ziyaret etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aksaray Valiliğini ziyaret etti
        Aksaray'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
        Aksaray'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
        "Somuncu Baba'nın 613. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni" açılış programı düzen...
        "Somuncu Baba'nın 613. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni" açılış programı düzen...