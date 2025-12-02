Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Atatürk Bulvarı üzerinde K.E. (14), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında K.E, kolundan ve bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
