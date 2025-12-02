Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:11 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Atatürk Bulvarı üzerinde K.E. (14), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında K.E, kolundan ve bacağından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı, şüpheli kayıplara...
        Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında bıçaklandı, şüpheli kayıplara...
        Ortaokul öğrencisi, akranı tarafından bıçaklandı
        Ortaokul öğrencisi, akranı tarafından bıçaklandı
        Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran şüpheli, Aksaray'da yakalandı
        Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran şüpheli, Aksaray'da yakalandı
        Telefon dolandırıcısı 5,5 milyonluk altınla taksisinde yakalandı
        Telefon dolandırıcısı 5,5 milyonluk altınla taksisinde yakalandı
        Aksaray'da polis olarak tanıttığı kişinin 5,5 milyon liralık ziynet eşyasın...
        Aksaray'da polis olarak tanıttığı kişinin 5,5 milyon liralık ziynet eşyasın...
        Aksaray'da "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi
        Aksaray'da "Engelsiz Aksaray Buluşması" programı düzenlendi