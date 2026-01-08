Aksaray'da trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Nurcan U. idaresindeki 68 ADA 798 plakalı otomobil, Ereğlikapı Mahallesi'nde yola çıkan 3 yaşındaki çocuğa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
