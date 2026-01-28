Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu açılışında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu'nun açılmasıyla zamandan yıllık 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.

        Giriş: 28.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:12
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu açılışında konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu'nun açılmasıyla zamandan yıllık 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira tasarruf sağlanacağını bildirdi.



        Uraloğlu, Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu'nun açılışında, Aksaray'ın merkezi konumu, doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişim noktası olması nedeniyle Ortaköy ilçesinin stratejik geçiş noktası olduğunu söyledi.

        Türkiye'de 2002'de sadece 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını, 30 bin kilometrenin üzerine çıkarmanın büyük gururunu yaşadıklarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişiminde yer alan merkezi konumuyla, bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olma yolunda ilerliyor. Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinde önemli bir merkezdir. Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin, özellikle Ankara-Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yoluydu. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ilk etapta 12 kilometre uzunluğundaki Ortaköy Çevre Yolu ile çevre yolunun giriş ve çıkışında yer alan 6,2 kilometre olmak üzere toplam 18,2 kilometrelik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölümündeki 17 dakikalık ulaşım süresini 10 dakikaya düşürdük. Açılan çevre yoluyla, zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 1961 ton azaltarak Aksaray'ın eşsiz güzellikteki doğasının korunmasına önemli katkı sunacağız."

        - "Aksaraylıların demir yolu beklentisini ve özlemini biliyorum"

        Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana Aksaray'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 46 milyar 129 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        17 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 325 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Ankara-Niğde Otoyolu ile Aksaray'ı hem otoyol konforuyla tanıştırdık hem de Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğundaki kesintisiz otoyol bağlantısına entegre ederek lojistik ağının gücüne güç kattık. Ankara-Niğde Otoyolumuzu açıldığı tarihten bu yana da yaklaşık 39 milyon araç kullandı. Aksaraylıların demir yolu beklentisini ve özlemini biliyorum. İhale çalışmalarını sürdürdüğümüz Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattımızın toplam uzunluğu 192 kilometre. Bu hattın ilk etabı kapsamında, 86 kilometrelik Ulukışla-Yenice kesiminin 51 kilometresinin yapım ihalesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik. Şimdi ise kalan 141 kilometrelik kısmın yapım ihalelerini de geçtiğimiz 2 gün içinde iki ayrı kesim halinde gerçekleştirdik. Böylece Aksaray'ımızın hızlı tren ağındaki stratejik konumu daha da güçlenecek. Bu hattımız, yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

        Yapılan duanın ardından Uraloğlu ile Aksaray Valisi Murat Duru, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer kurdele keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.

        Bakan Uraloğlu, açılan yolda makam aracıyla test sürüşü yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

