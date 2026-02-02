Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:39 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:44
        Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi ağır yaralandı.

        Çukuryurt köyünde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçan ahırın çatısı, Aydın Harç'ın (40) üzerine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Müdahalenin ardından Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

