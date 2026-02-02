GÜNCELLEME - Aksaray'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi hayatını kaybetti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Çukuryurt köyünde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçan ahırın çatısı, Aydın Harç'ın (40) üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eskil Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Harç, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralı, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.