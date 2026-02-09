Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Niğde'de trafik kazası sonrası tartıştığı 2 kişiyi öldüren zanlı Aksaray'da tutuklandı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandığı Aksaray'da tutuklandı.

        Giriş: 09.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:56
        Niğde'de trafik kazası sonrası tartıştığı 2 kişiyi öldüren zanlı Aksaray'da tutuklandı
        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandığı Aksaray'da tutuklandı.

        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan H.C. adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



