Niğde'de trafik kazası sonrası tartıştığı 2 kişiyi öldüren zanlı Aksaray'da tutuklandı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandığı Aksaray'da tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan H.C. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
