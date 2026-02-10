Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray Belediyesi 2 iftar çadırı kuracak

        Aksaray Belediyesi, 2 iftar çadırı kuracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Belediyesi 2 iftar çadırı kuracak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray Belediyesi, 2 iftar çadırı kuracak.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ramazanı huzurlu geçirmesi için geleneksel hale getirdikleri sosyal ve kültürel çalışmalar için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

        Ramazanın manevi atmosferini şehir genelinde en iyi şekilde yaşatmak amacıyla çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Dinçer, şunları kaydetti:

        "Geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırlarını bu ramazan ayında da şehrin iki farklı noktasına kuracağız. İftar çadırları kentteki alışveriş merkezlerinin otoparkında vatandaşlara hizmet verecek. İftara yetişemeyen vatandaşlarımız, iftar saatinde çalışanlar ve öğrenciler aynı sofrada buluşacak. Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı. Belediye olarak bu ruhu şehir genelinde yaşatmayı amaçlıyoruz. Ramazan boyunca sosyal yardımları artıracağız. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi desteklerimiz sürecek. Ayrıca evinde yemek yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ramazan boyunca sıcak yemek servisi sağlayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Titreşimler yıkabilir
        Titreşimler yıkabilir
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Hasımlarının sokağında zaman ayarlı bomba patlattılar!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Maddi hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi öldürüp, "Pişman değilim" diyen şahıs t...
        Maddi hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi öldürüp, "Pişman değilim" diyen şahıs t...
        Niğde'de trafik kazası sonrası tartıştığı 2 kişiyi öldüren zanlı Aksaray'da...
        Niğde'de trafik kazası sonrası tartıştığı 2 kişiyi öldüren zanlı Aksaray'da...
        Maddi hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi öldürdü, "Pişman değilim, onur duyuyoru...
        Maddi hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi öldürdü, "Pişman değilim, onur duyuyoru...
        Kavga sonrası gözaltına alınan şahıs "Kapıyı kapatmayın" derken, annesi "Ad...
        Kavga sonrası gözaltına alınan şahıs "Kapıyı kapatmayın" derken, annesi "Ad...
        Aksaray'da müstakil ev alev alev yandı
        Aksaray'da müstakil ev alev alev yandı
        Araç şarampolde, engelli sürücü de araçta mahsur kaldı Kaza yapan engelli s...
        Araç şarampolde, engelli sürücü de araçta mahsur kaldı Kaza yapan engelli s...