        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'daki tarihi höyükte kaçak kazı tespit edildi

        Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde bulunan tarihi höyükte yapılan kaçak kazı köylülerde tepkiye neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 12:36 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:36
        Gece saatlerinde höyük alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, höyükte derin çukurlar açıldığı ve tarihi dokuya zarar verildiği tespit edildi.

        Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleriyle alanı kontrol altına alırken, Aksaray Müze Müdürlüğü ekipleri de höyükte incelemelerde bulundu.

        Köyde yaşayan İshak Dağlı, AA muhabirine, tarihi höyükte sürekli kaçak kazıların olduğunu söyledi.

        Höyüğün yetkililer tarafından açılarak turizme kazandırılmasının köy halkını da rahatlatacağını belirten Dağlı, böylelikle kaçak kazılardan da kurtulacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

