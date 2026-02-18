Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Konya ve çevre illerde öğrenciler okullarında "Ramazan Sokağı" oluşturdu

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:57
        Konya ve çevre illerde öğrenciler okullarında "Ramazan Sokağı" oluşturdu
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.

        Kentteki okullarda ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet, vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

        Konya'da Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulunda okul girişi, koridor ve sınıflar, balonlarla ve ramazan temalı yazılarla süslendi.

        Öğrenci ve öğretmenler, süslemelerle ramazan sevinci yaşadıklarını belirtti.

        - Aksaray, Karaman, Afyonkarahisar

        Okulların süslendiği Aksaray'da "Ramazan Sokağı" adı verilen bölümde bir öğrenci, çalışmalar sırasında ramazan davulu çalıp mani okudu.


        Karaman'da Abdurrahim Karakoç İlkokulu'nda bir öğrenci ders bitiş ziline davuluyla eşlik etti.


        Afyonkarahisar'da da ramazan ayı boyunca öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacağı bildirildi.

