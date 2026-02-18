Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da eski eşini ve onun kuzenini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

        Aksaray'da bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 22:45 Güncelleme: 18.02.2026 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da eski eşini ve onun kuzenini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga K. (31) ile eski eşi Kübra K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında Tolga K, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A'ya (30) ateş etti. Tolga K, aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga K. ile Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı Zeynep A. ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Aksaray'da 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Aksaray'da bir evde 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu: 3 ölü
        Aksaray'da bir evde 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu: 3 ölü
        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı
        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı
        Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan okulları denetledi
        Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan okulları denetledi
        Dönüş yapmak isteyen kamyonete otomobil çarptı: 1 yaralı
        Dönüş yapmak isteyen kamyonete otomobil çarptı: 1 yaralı
        Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
        Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı