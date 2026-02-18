Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı

        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

        Giriş: 18.02.2026 - 21:25 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:25
        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı
        Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

        Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Aziziye Camisi'ni doldurdu.

        Camideki vaazın ardından vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

        Namazdan sonra belediye ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu.

        - Aksaray

        Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında saf tuttu.

        Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayanlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

        - Karaman

        Karaman'da vatandaşlar yatsı ezanıyla Aktekke Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

        Camilerde vaazdan sonra ilk teravih namazı kılındı, dua edildi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da vatandaşlar, yatsı namazında İl Müftülüğüne bağlı camilerde bir araya geldi.

        Camilerde vaazdan sonra ilk teravih namazı kılındı, dua edildi.

