        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:54
        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

        Küçük Bölcek Mahallesi'nde M.Y.E. (17) ile R.M. (16) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.M'nin bıçakla M.Y.E'yi yaralayıp kaçtığı öne sürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri R.M'yi gözaltına aldı.

