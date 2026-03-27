Aksaray'da kantinler denetlendi

Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri, okul ve kurum kantinlerini denetledi.





Öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve genel düzen gibi birçok başlık detaylı şekilde incelendi.



Ayrıca denetimlerde personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu, bone ve eldiven kullanımı, temizlik standartları ile çalışma alanlarının düzeni de değerlendirildi.

