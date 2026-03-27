Aksaray'da kantinler denetlendi
Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri, okul ve kurum kantinlerini denetledi.
Aksaray Belediyesi Zabıta ekipleri, okul ve kurum kantinlerini denetledi.
Öğrencilerin ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve genel düzen gibi birçok başlık detaylı şekilde incelendi.
Ayrıca denetimlerde personelin kişisel hijyen kurallarına uyumu, bone ve eldiven kullanımı, temizlik standartları ile çalışma alanlarının düzeni de değerlendirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.