GÜNCELLEME - Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi ile annesi tutuklandı

Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı ve polise tokat atan annesi tutuklandı.



Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yaşayan annesi A.D.'yi (38) ziyarete giden C.M. (20), annesinin erkek arkadaşı G.I. (38) ile tartışmaya başladı.



Kavgaya dönüşen olayda C.M., G.I.'yı üç yerinden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı G.I.'ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada C.M.'nin bıçakla tekrar saldırmasıyla, olaya müdahale eden polis memuru da elinden yaralandı.



Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen G.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Anne A.D. ile oğlu C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli A.D, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede de bir polis memuruna tokat attı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

