Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

        Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

        Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

        Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yaşayan annesi A.D'yi (38) ziyarete giden C.M. (20), annesinin erkek arkadaşı G.I. (38) ile tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda C.M, G.I'yı üç yerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı G.I'ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada C.M'nin bıçakla tekrar saldırmasıyla, olaya müdahale eden polis memuru da elinden yaralandı.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen G.I'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anne A.D. ile oğlu C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli A.D, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede de bir polis memuruna tokat attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

