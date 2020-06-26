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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Belediyesi işaret dili kursu açıyor

İHA

Aksaray Belediyesi işaret dili kursu açıyor

Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, işitme engellilerle sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak için işaret dili kursu açıyor. Ücretsiz verilecek kurslar için müracaatlar Engelli Koordinasyon Merkezinde başladı. Kurs sonunda eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.
Aksaray Belediyesi engelli vatandaşlarımızın toplumla iletişim olanaklarını artırmak aynı zamanda daha iyi, daha konforlu ve daha güvenli bir şehirde yaşaması için engelli dostu belediyecilik örnekleri sergiliyor. Daha önce olduğu gibi bugün de engellilere yönelik sosyal ve mesleki iyileştirme çalışmaları yürüten Aksaray Belediyesi, toplu ulaşımdan indirimli su kullanımına, kaldırımlardaki engelli rampaları ve engelli otopark alanları gibi pek alanda engelli bireylere hizmet sunuyor. Engelli bireyleri toplumsal hayata katılımını sağlamak için yenilikçi çalışmalara öncülük eden Aksaray Belediyesi, bu kez işitme engelli bireylerin önündeki iletişim engelinin ortadan kaldırılması amacıyla Türk İşaret Dili Eğitim kursu düzenliyor. Katılımın ücretsiz olacağı kurslar için müracaatlar Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde alınmaya başladı. Piri Mehmet Paşa Çarşısı (GBLOK) içinde bulunan Engelli Koordinasyon Merkezinde kayıtlar 02.07.2020 tarihine kadar sürecek. Müracaatların tamamlanmasının ardından eğitimler 4 Temmuz tarihinde başlayacak. 120 saatlik işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.

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