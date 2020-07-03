Aksaray’da Ervah Kabristanı girişine ışıklandırma sistemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da Ervah Kabristanı girişine ışıklandırma sistemi

İHA

Aksaray Belediyesi, içerisinde birçok evliyanın ve alimin metfun bulunduğu Ervah Kabristanının girişini yeni nesil ışıklandırma sistemi ve projektörlerle aydınlattı.

Aksaray’da Ervah Kabristanı girişine ışıklandırma sistemi

Aksaray Belediyesi, içerisinde birçok evliyanın ve alimin metfun bulunduğu Ervah Kabristanının girişini yeni nesil ışıklandırma sistemi ve projektörlerle aydınlattı.
Konuyla ilgili Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni nesil ışıklandırma sistemiyle birlikte kabristan girişine ışıklı “Somuncu Baba Diyarı Aksaray” yazısı eklendiği belirtilerek, "Aksaray Belediyesi estetik dokunuşlar yaparak şehrin birçok noktasını hoş bir görünüm kazandırıyor. Son olarak Ervah Kabristanı girişi dekoratif aydınlatma sistemiyle donatıldı. İçerisinde birçok evliyanın ve alimin metfun olduğu kabristan giriş kapısı yeni nesil ışıklandırma sistemi ve projektörlerle aydınlatıldı. Benzer çalışma kabristan girişinde yer alan çeşmeye de uygulandı. Aksaray Belediyesi şehrin tanıtımına katkı sunmak için kabristan girişine ışıklı ’Somuncu Baba Diyarı Aksaray’ yazısı yerleştirdi" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da bazı mahallelere tatlı su hatları yenileniyor
YEREL HABERLER Aksaray’da bazı mahallelere tatlı su hatları ...
Rektör Şahin, mezuniyet hatırası olarak öğrencilerle fidan dikti
YEREL HABERLER Rektör Şahin, mezuniyet hatırası olarak öğrencilerle ...
Aksaray heyetinden Bakanı Kurum’a ziyaret
YEREL HABERLER Aksaray heyetinden Bakanı Kurum’a ziyaret
Bekir Kayan: "Üreticilerimizin emeği ziyan olmayacak”
YEREL HABERLER Bekir Kayan: "Üreticilerimizin emeği ziyan olmayacak”
Aksaray’da yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Aksaray’da yaralı bulunan kızıl başlı şahin tedavi ...
Başkan Altınsoy: “İşçi ve işverenlerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “İşçi ve işverenlerimizin ...
Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kanal kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Aksaray Belediyesi larva ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi larva ve haşerelere karşı ilaçlama ...
Başkan Koçak: “Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz”
YEREL HABERLER Başkan Koçak: “Tarım işçileri olmazsa tarım olmaz”
Aksaray’da hayvan aşılaması verimliliği artırdı
YEREL HABERLER Aksaray’da hayvan aşılaması verimliliği artırdı
Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan peçeli baykuşa tedavi
Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak (Yeniden)
YEREL HABERLER Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz ...
Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz üretiminin yüzde 30'unu karşılayacak
YEREL HABERLER Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin günlük doğal gaz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X