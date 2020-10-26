Polisten kaçarken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken vince çarpıp kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi şüphe üzerine 68 EH 050 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü Yasin Yıldırım (26) dur ihtarına uymayarak polisten kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri kontrollü bir şekilde sürücüyü takibe aldı. Sürücünün telaşa kapılmaması için uzaktan takip yapan polis ekipleri telsizden haber merkezine bilgi verdi. Hızla kaçmaya devam eden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir başka trafik kazasında devrilen sokak lambası direğini kaldırmak için olay yerine giden Arif İnan S. (52) yönetimindeki 42 BRZ 22 plakalı elektrik arıza vincine çarptı. Sürücünün kaza öncesi yaptığı yaklaşık 70 metre fren izleri ve çarpışmanın etkisiyle otomobilin adeta hurdaya dönmesi kazanın büyüklüğünü gözler önüne sererken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sürücünün hurdaya dönen otomobilde sıkışması üzerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sedyeyle ambulansa taşıdı. Ağır yaralı sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşadığı kazayı anlatan vinç sürücüsü Arif İnan S., “TOKİ’de bir trafik kazası olmuş. Taksi aydınlatma direğine çarpmış. Oraya gidiyorduk arıza için. Buradan gelen yoktu. Çıktım buradan diğer taraftan geçen aracı beklerken bir anda o kadar süratli geldi ki anlayamadım. Pat diye vurdu. Hepsi bu” dedi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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