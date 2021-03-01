Alkollü sürücüye bin 339 lira ceza kesilerek ehliyetine el konuldu

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulamada durdurulan ve 192 promil alkollü çıkan sürücüye bin 339 TL ceza kesilirken ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Ahmet Atalay A. (23) idaresindeki 34 NZ 3802 plakalı Seat marka otomobili durdurdu. Araç ve sürücüsünün evrak kontrolünü yapan polis ekipleri alkol kontrolünde sürücünün 192 promil alkollü olduğunu belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak bin 339 TL cezai kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

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