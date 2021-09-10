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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Valiliği köylerdeki eksiklikler ve cemevleri için çalışmalara başladı

İHA

Aksaray Valiliği köylerdeki eksiklikler ve cemevleri için çalışmalara başladı

Aksaray’da köylerdeki eksiklikler ve 7 köyde bulunan cemevleri için Aksaray Valiliği yerinde tespit yaparak çalışmalara başladı. Gülağaç ilçesine bağlı Süleyman Höyüğü köyünde yaptırılan cemevi de törenle açıldı.
Aksaray Valiliği il genelinde bulunan köyler ve 7 köyde bulunan cemevleri için çalışma başlattı. Kurum ve kuruluş müdürleriyle köylerde yerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüşen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Gülağaç ilçesine bağlı Süleyman Höyüğü köyünde valilik ve ilçe kaymakamlığı tarafından yaptırılan cemevinin açılışını gerçekleştirdi. Gülağaç
Kaymakamlığı tarafından köyde yaptırılan kütüphane, okuma salonu ve yemekhanenin açılışını yapan Vali Aydoğdu, yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Aksaray’da 7 köyümüzde cemevimiz var”
Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Canlarımızın oturduğu bir köy burası. Cemevinin açılışını yaptık birlikte. Kurban kesim yeri, yemekhanesi ve çocuklar için kütüphane ve kitap okuma salonunun açılışını yapıyoruz. Aksaray’da 7 köyümüzde cemevimiz var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatı ile biz bu cemevlerimizin bütün eksikliklerini gidermek için kolları sıvadık. Şu anda bütün köylerimizdeki cemevlerimizin eksikliklerini tespit ettik. Bunları tek tek gideriyoruz. Bizim, Cumhurbaşkanımızın biz yöneticilere verdiği en değerli talimatlardan biri de bulunduğunuz yerdeki vatandaşlardan hiç birinin kendini öteki hissetmemesidir. Biz de bu talimat doğrultusunda Aksaray’da bütün vatandaşlarımızın hizmetlere en kolay yoldan ulaşmaları için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti gösteriyoruz. Birbirimiz arasında duvarlar örmek yerine köprüler kurduğumuz zaman Anadolu insanı kadar samimi bir insan bir millet bulamayız diye düşünüyorum. Onun için biz el birliği ile arkadaşlarımızla buradaki güzelliklerin bütün Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Doğuştan beri yürüyemeyen küçük Yusuf’a tedavi imkanı
Vali Hamza Aydoğdu’nun ziyareti sırasında 4 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Bektaş’ın annesi Sevda Bektaş (25) oğlunun doğumdan beri yürüyemediğini ve ayakta durmakta da zorluk çektiğini anlattı. Küçük Yusuf’a birkaç hastanede serebral palsi teşhisi konduğunu belirten anne, Vali Aydoğdu’dan yardım istedi. Küçük Yusuf ile konuşan Vali Hamza Aydoğdu, doktorların küçük Yusuf’la ilgilenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdi. Anne Sevda Bektaş, “Doğuştan engelli bir çocuğum var, ikiz eşi serebral palsi tanısı konuldu. Valimiz geldi, ben de durumu arz ettim. Sağolsun, teşekkür ediyoruz kendisi bize yardımcı olabileceğini ve doktorları devreye sokabileceğini söyledi. Emeği geçen herkese ve valimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuğumuzun yürümesinde faydası olacaktır, inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Cemevi açılışına yakınlarıyla birlikte gelen fiziksel engelli 18 yaşındaki Ebru Yıldız da, Vali Aydoğdu’ya memur olmak istediğini anlattı. Evde ders çalıştığını ve kaynaklarının yetersiz olduğunu belirten Ebru'ya Vali Aydoğdu köyde gezmesi için akülü araba ve ders çalışması için kitap desteği sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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