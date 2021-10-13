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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İğde hasat şenliğinde iğde toplayıp kıyasıya yarıştılar

İHA

İğde hasat şenliğinde iğde toplayıp kıyasıya yarıştılar

Aksaray Üniversitesi’nin 1. İğde Hasadı Şenliği’nde ağaçtan iğde toplayan öğrenciler kurdukları topluluk gruplarını tanıtmak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) bu yıl gelen yeni öğrenciler ile eski öğrencilerin kaynaşması ve öğrencilerin kurdukları toplulukların tanıtılması için 1. İğde Hasadı Şenliği düzenledi. ASÜ Kampüsü içerisindeki iğde bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler robotik kodlamadan, eğitici düşünce adına kurdukları toplulukları yeni gelen öğrencilere tanıttı. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer öğrencilerin kurdukları tanıtım stantlarını gezerek topluluklar hakkında bilgi alırken, öğrenciler iğde ile yaptıkları helvayı konuklara sundu. Topluluk gruplarının tanıtımlarının ardından onlarca öğrenci iğde ağaçlarına koşarak 2 dakika süreyle hasat yaptı. Hasadın ardından topladıkları iğdeleri stantlara yetiştiren öğrenciler, helva yapılacak iğdeleri ayırdıktan sonra, en çok iğde yiyebilen öğrenciyi seçen yarışmaya katıldı. Öğrenciler 45 saniyelik sürede en çok iğde yiyen öğrencileri topluluklarına katmak için ikna etmeye çalıştı. Topladıkları iğde ile birçok etkinlik yapan öğrenciler gün boyu doyasıya eğlendi.
Aksaray Üniversitesi’nin bu ve benzeri etkinlikleri defaten yapmış bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “İğde Hasadı etkinliğini ilk defa yapmış oluyoruz. Çünkü üniversitemizin kampüsünde bu kadar ağaç yoktu ve ağaç olsa bile meyvesi olmuyordu. Esasında iğde toplama bir bahane, asıl yapmak istediğimiz şey öğrenciler arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı artırmak. Öğrenci topluluklarının kendilerini tanımasına fırsat vermek, yıl içerisindeki yapacakları faaliyetlerden arkadaşları ile iletişime geçmelerine imkan sağlamak” dedi.

"İğdenin faydaları saymakla bitmez"
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Bitkisel Üretim ve Lokanta Aşçılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Büşra Şen de iğdenin faydalarından bahsederek, “Bugün iğde festivalimiz var. İğdenin faydaları gerçekten saymakla bitmiyor, bitmez. İğde gerçekten çok fazla toksin atıcı özelliğe sahiptir. Bunun yanında şu an salgın dönemindeyiz. Şu an hem iğde çekirdeği, hem iğdenin kendisi kabuklarıyla birlikte, şurupları, bitki çayları her açıdan çok fazla kullanılmaktadır. Vücuttaki toksinleri atıcı ve kasların gelişmesine etki eden bir besindir. Bunun yanında iğde ağacı diğer meyvelere göre çok fazla su isteyen, çok fazla bakım isteyen ve toprağa böyle emek gerekmeyen bir besin, bu açıdan ülkemizin yeşillenmesi için bize avantaj sağlayan üründür” diye konuştu.

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