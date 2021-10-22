Aşıklı Höyük’ü sanat eserleri ile tanıtacaklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşıklı Höyük’ü sanat eserleri ile tanıtacaklar

İHA

Aşıklı Höyük’ü sanat eserleri ile tanıtacaklar

Aksaray’da, hazırlanan proje kapsamında Amerika, İngiltere ve İspanya’dan gelen 28 kişilik sanat ekibi, ilk beyin ameliyatının gerçekleştirildiği 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip Aşıklı Höyük kazı alanını gezdi. Sanat ekibi, buradan esinlenerek oluşturacakları eserleri yurt içi ve yurt dışında sergileyerek Aşıklı Höyük’ün tanıtımına katkı sağlayacak.
Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde 10 bin 500 yıl öncesine dayanan tarihi ile Orta Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük'te 32 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, tanıtımla ilgili de çeşitli projeler hazırlanıyor. Aşıklı Höyük ile ilgili çeşitli konularda çalışmalar yapmak üzere kurulan Aşıklı Höyük Dostları Derneği tarafından Avrupa Birliği'ne “Sanat ve Arkeoloji ile Kültürlerarası Diyalog Projesi” sunuldu. Avrupa Birliği tarafından finansal desteklerle kabul edilen proje kapsamında Amerika, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden davet edilen 28 kişilik arkeolojik sanat ekibine disiplinli araştırma izni verildi. Aşıklı Höyük’te başta arkeolojik kazılar olmak üzere restorasyon, koruma ve bilimsel faaliyetlerin destekleneceği projede, sanat ekibinin resim, fotoğraf, kısa film ve heykel çalışması yapacağı belirtildi. Proje kapsamında sanat ekibine hem kazı hem de tanıtım gezisi düzenlendi. Sanat ekibi 2022 Şubat ayında İstanbul, İspanya'nın Barcelona ve İskoçya'nın Dundee kentlerinde düzenlenecek olan sanat sergilerinde Aşıklı Höyük'ü anlatmak için kazı alanında anlatılanları tek tek not alıp, fotoğraf makineleri ve kameralarla görüntüledi. Avrupa Birliği’nden 1 Nisan 2021 tarihinde onay alan tanıtım projesindeki çalışmaların 15 aylık süre zarfında tamamlanması bekleniyor. Belirli aralıklarla Aksaray’a gelen sanat ekibinin Aşıklı Höyük'ten esinlenerek hazırlayacağı eserler 15 aylık sürecin ardından proje ortakları İstanbul Üniversitesi, Barcelona Özerk Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi tarafından uluslararası sergiye çıkacak. Proje kapsamında yapılacak sergide ortak bir dil kullanılarak Aşıklı anlatılacak.

“Daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz”
Aşıklı Höyüğün Orta Anadolu’nun en eski yerleşim yeri ve 10 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Aşıklı Höyük Dostları Derneği Başkanı Ferhat Boratav, “Bin yıl boyunca insanlar yaşamış burada ve insanların avcı toplayıcı düzenden yerleşik tarım düzenine geçişinin hemen hemen her aşamasını burada görebiliyoruz. O yüzden bir arkeolojik yerleşim yeri olarak çok önemli bir yer. 30 yıldır araştırılıyor, kazılıyor ve değerlendiriliyor. Biz dernek olarak burayı destelemek, daha fazla tanıtmak için çalışıyoruz. Bir sergi hazırlığı içerisindeyiz. Şubat ayında İstanbul’da açılacak. Bugün burada hem arkeoloji ile kültürel mirasla ilgilenen arkadaşlarımız var hem de sanatla, güncel sanatla ilgilenen arkadaşlarımız var. Hem Aşıklı Höyüğü tanıtmak hem de sergi hazırlıkları ile ilgili bilgi vermek için buradayız” dedi.
"Aşıklı Höyük kazı alanı, kazı alanından elde edilen buluntular ve bu uygarlığın ortaya koymuş olduğu malzemeler bize ilham verecek" diyen sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu, “Aşıklı Höyük halkı, burada oluşan kültür oldukça ilginç sonuçlara sahiptir. İlk beyin ameliyatının yapılması, ilk hayvanın evcilleştirilmesi gibi tüm bu buluntular ışığında Aşıklı Höyükteki insanların yaşamı için bizler bir sanatçı ekibi oluşturduk. Uluslararası bir sanatçı ekibiyiz. Sanatçıların bu bilimsel verilerden aldıkları ilhamla yapacakları sanat eserlerini işte bunların içerisinde resimler, videolar, kısa filmler, dijital çalışmalar olacak. Biz bunları ilk önce İstanbul ardından Dundee ve Barcelona’da sergilemeyi, umarız bir de bunun Londra ayağı olacak. En büyük hayalimiz de en sonunda bu serginin Aksaray’da sona ermesi olacak. Bizim projemiz bundan oluşmakta diyebilirim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gasp etmek istediği genci darp etti, bekçiyi bıçakladı, “Çek abi hatıra kalır” dedi
YEREL HABERLER Gasp etmek istediği genci darp etti, bekçiyi ...
Aksaray’da güven denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da güven denetimleri aralıksız sürüyor
Aksaray’da Sevgi Evlerinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Aksaray’da Sevgi Evlerinde sona yaklaşıldı
Kendi alkol testini kendi yaptı, “Alkollüyüm o zaman” dedi Kaza yapan alkollü sürücü, polisin alkol kontrolüne itiraz etti, alkol testini kendi yapmak istedi Polis ile 1.69 promil alkollü çıkan sürücü arasında yaşanan ilginç diyalog gülümsetti
YEREL HABERLER Kendi alkol testini kendi yaptı, “Alkollüyüm o zaman” ...
Bebeklerin ilk ulaşım hizmeti Aksaray Belediyesi'nden
YEREL HABERLER Bebeklerin ilk ulaşım hizmeti Aksaray Belediyesi'nden

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.