Aksaray’ın Güzelyurt ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Havaların soğuması ve kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte Aksaray’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Güzelyurt ilçe merkezi, Akyamaç Mahallesi ve ilçeye bağlı Sivrihisar köyü beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde de kar tutmaya başladı.

Kar yağışının üreticilere umut olduğunu belirten Muhammet Ata (28), “Kar uzun zamandır yağmıyordu, kurak geçiyordu. Şu yağan kar, tekrar mahsullerimizin yeşereceğine bir umut oldu. Sürümlerimiz halen devam ediyor. Ekimlerimizi gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. İnşallah devamı da gelir” ifadelerini kullandı.

İlçe halkından Mustafa Balkış (55) ise “İç Anadolu bölgesine 2 yıldır gelmeyen kar Maşallah bu sene erken geldi. Çiftçilerimizin yüzü güldü” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.