Sultan, eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlamış



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Sultan Ö.'nün (17), eşi Ali Ö. (22) ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1606 Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Sultan Ö., iddiaya göre eşi Ali Ö. ile evde otururken çıktığı balkondan, beton zemine düştü. Sultan Ö.'yü kanlar içinde yerde yatarken gören komşuları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sultan Ö. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sultan Ö.'nün ilk ifadesinde eşiyle ailevi nedenlerle tartıştıktan sonra balkona çıkıp kendisini aşağı bıraktığını söylediği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan eşi Ali Ö.'nün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-11-29 16:39:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.