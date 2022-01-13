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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı

İHA

Aksaray’da buzlanma kazalara neden oldu: 8 yaralı

Aksaray’da yolların buzlanması sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Aksaray’da yollarda meydana gelen buzlanmalar trafik kazalarına neden oldu. İlk kaza Aksaray Konya Karayolu 65. kilometresi Bozcamahmut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Derviş M. (51) idaresindeki 06 NC 272 plakalı otomobil, buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Döndü M. (50), Özlem M. (32), Elmas Ü. (56), Ecrin Su M. (10) ve Alparslan Derviş M. (5) olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diğer kaza ise yine yolda oluşan buzlanma nedeniyle Aksaray Adana karayolu 19. kilometresi Taşpınar beldesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Murat K. (47) yönetimindeki 06 GD 3880 plakalı kamyonet buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye düştü. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Musa A. (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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